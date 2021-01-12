التجاري الدولي يقود البورصة إلى مستوى 11339 نقطة وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.54%، وأغلق عند مستوى 11339 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، ارتفاعا بنسبة 1.79%، وأغلق عند مستوى 63.04 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65%، و0.39% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.661.087 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 51.698 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 79 شركة مقابل ارتفاع 73 في حين لم تتغير أسعار 38.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 212.139 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات المحلية منها على مبلغ 175.486 مليون جنيه مقابل 36.652 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 204.360 مليون جنيه.

وبلغت حصة المؤسسات الأجنبية منها على مبلغ 200.777 مليون جنيه مقابل 3.583 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.778 مليون جنيه.

وحققت المؤسسات العربية صافي مشتريات بقيمة 19.937 مليون جنيه مقابل 12.159 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 78.58% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 16.6% والعرب على 4.82% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 33.43% من تعاملات اليوم مقابل 66.56% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم السويس للأسمنت قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9%، تلاه سهم آسيك للتعدين – أسكوم بنسبة 7.83%، ثم سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 7.57%.

في حين تصدر سهم القاهرة للخدمات التعليمية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.97%، تلاه سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.93%، ثم سهم بنك كريدى أجريكول مصر بنسبة 6.19%.

وتوقع ياسر المصري، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية تحركها الإيجابي على المدى القصير والمتوسط بدعم من البنك التجاري الدولي.

واستبعد المصري تأثر قطاع البنوك في البورصة بقرار البنك المركزي المصري بعدم توزيع أرباح على المساهمين.

وأشار إلى أن القرار يشمل عدم توزيع أرباح نقدية ولم يمنع البنك من التوزيع المجاني للأسهم.

كما لفت إلى وجود معايير لضمان نجاح التوزيعات المجانية للأسهم دون أن تتأثر القيمة السوقية للسهم.

ويوضح العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية أن القرار يحمل جانب إيجابيا للمستثمر؛ فالتوزيع النقدي ينطبق عليه ضريبة يتحملها صاحب وحامل السهم.

واستند المصري في رويته إلى أداء سهم البنك التجاري الدولي بجلسة اليوم، والذي تجاوز 63 جنيها.

ومن جانبه، قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين والمتعاملين بالبورصة المصرية يبحثون عن الفرص الاستثمارية مؤخرا أكثر من النظر إلى الأسهم ذات التوزيعات النقدية المرتفعة.

وأوضح لطفى أن قرار البنك المركزي المصري المصري لن يؤثر على السيناريو التفائلي لمسار البورصة المصرية، خاصة وسط تحسن التوقعات بحدوث طفرات في الأداء خلال عام 2021.

ورجح أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسي رحلة صعوده على المدى القصير حتى مستوى المقاومة القادم 11450 نقطة.

ولفت إلى أن هذا المستوى قد تقابله حركة تصحيحية طفيفة.