مصر للطيران: نخطط لتسيير رحلة يومية إلى الدوحة وأخرى إضافية في حالة زيادة الطلب

دوت الخليج – قال رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى العاصمة القطرية الدوحة، وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، وذلك في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

وأوضح رشدي زكريا، في بيان اليوم، أنه سيعلن عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين، وإعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

وقررت مصر، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وقال أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إنه بعد قرار رفع الحظر، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين.

وتابع: “يحق للشركات القطرية إرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصرية والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي”.