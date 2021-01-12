مسح عالمي: كورونا يخفض أجور ثلث العاملين بقطاع النفط

العربية دوت نت – أظهر مسح عالمي يوم الثلاثاء أن واحدا من بين كل ثلاثة عمال تقريبا في قطاع النفط والغاز واجه تخفيضات في الأجور في 2020 بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار.

ولا تزال أجور عمال النفط والغاز من بين الأعلى في العالم، لكن غالبية من شملهم المسح قالوا إنهم شعروا بأمان أقل بشأن وظائفهم مقارنة بالعام السابق بعد أن أدى التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون إلى تراجع الاستثمار في القطاع.

وترتبط الأجور في القطاع ارتباطا وثيقا بأسعار النفط التي تراجعت العام الماضي مع هبوط الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل العام.

وانخفضت أجور حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع في. وقال واحد من بين كل أربعة إن أجورهم، سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية، تراجعت بما يزيد على خمسة في المئة، وفقا لتقرير صادر عن شركة إيرسويفتس جلوبال إنرجي تالنت إنديكس المتخصصة في الوظائف.

وتوقع ما يقرب من 20% من العاملين بقطاع النفط والغاز انخفاضا إضافيا في أجورهم في عام 2021، وفقا للتقرير الذي شمل 16 ألف مهني في مجال الطاقة من 166 دولة.

وأظهر التقرير أن 37% فقط من عمال النفط والغاز قالوا إن أجورهم زادت في 2020، مقابل 50% في العام السابق.