تونس تدخل حجرا صحيا 4 أيام وتعلق الدراسة حتى 24 يناير للسيطرة على كورونا

وكالات – أعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في تونس ، اليوم الثلاثاء، الحجر الصحي الشامل بكامل البلاد، هذا الأسبوع، بداية من بعد غد الخميس 14 يناير حتى الأحد 17 يناير، باستثناء القطاعات الحيوية.

وقررت الهيئة التمديد في توقيت حظر التجول، ليصبح من الساعة الرابعة مساءً حتى السادسة صباحا

كما قررت الهيئة تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التربوية والجامعية في تونس لغاية يوم 24 يناير.