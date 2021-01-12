الإسترليني يرتفع أمام اليورو والدولار بعد استبعاد خيار خفض الفائدة

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العربية دوت نت – ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو والدولار، الثلاثاء، بعد أن أدت تصريحات لآندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي عن جدوى أسعار الفائدة السلبية إلى كبح بعض التوقعات لأسعار للفائدة دون الصفر في بريطانيا.
وقال بيلي إن هناك “الكثير من المشاكل” فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك.
وصعد الإسترليني، الذي يستفيد بالفعل من تحسن الرغبة في المخاطرة، 0.7% إلى 1.3620 دولار بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش.
وارتفع 0.5% مقابل العملة الأوروبية إلى 89.49 بنس لليورو.
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