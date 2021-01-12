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الأردن يرفع القيود عن الشاحنات العابرة للسعودية واتصالات لعودة الشحن مع قطر

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وكالات – أعلنت وزارة النقل الأردنية، اليوم الثلاثاء، إزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية العابرة للمملكة العربية السعودية بجهود وزارتي النقل والخارجية والجهات ذات العلاقة.

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وقال مروان الخيطان، وزير النقل الأردني، إن “الاتصالات جارية حاليا مع الأشقاء في دولة قطر من أجل منح الشاحنات والبرادات الأردنية تأشيرات لدخول الأراضي القطرية”، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية “بترا”.

وأضاف الوزير أن الأردن يسعى مع الأشقاء كافة في الخليج العربي من أجل إزالة كل المعيقات والعقبات التي تواجه حركة النقل والتنقل مع الأشقاء في الخليج العربي، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات النقل البري الموقعة معها.

وأوضح الخيطان أن الأردن سمح للشاحنات السعودية بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وإيصال بضائعها إلى مقصدها النهائي، والسماح لها بالتحميل في رحلة العودة.

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يذكر أن وزارة النقل أجرت اتصالات في وقت سابق مع السلطات العُمانية لاتخاذ قرار بإزالة القيود المفروضة كافة على الشاحنات الأردنية والسماح لها بالدخول للأراضي العُمانية والوصول إلى مقصدها النهائي في رحلة العودة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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