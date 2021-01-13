الارشيف / مال وأعمال

أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي تصوت لحث بنس على تفعيل التعديل 25 في الدستور لعزل ترامب

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

وكالات _ صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، لحث نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستورالأمريكي لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على الرغم من أن نائب الرئيس قال بالفعل إنه لن يفعل ذلك.

Huawei729x90

ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته غير قادر على أداء واجباته.

ورفض بنس هذا المسار في وقت سابق يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي تصوت لحث بنس على تفعيل التعديل 25 في الدستور لعزل ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا