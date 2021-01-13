أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي تصوت لحث بنس على تفعيل التعديل 25 في الدستور لعزل ترامب

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وكالات _ صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، لحث نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستورالأمريكي لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على الرغم من أن نائب الرئيس قال بالفعل إنه لن يفعل ذلك.
ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته غير قادر على أداء واجباته.
ورفض بنس هذا المسار في وقت سابق يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.
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