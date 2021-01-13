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يوتيوب يعلن تعليق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب مخاطر حصول عنف

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وكالات _ أعلن موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل، أنه علق مؤقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

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وجاء ذلك في بيان تضمن أنه “في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديد تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا”.

وتابع البيان بأن القناة الآن “ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد -أقله- لسبعة أيام”.

ويذكر أن موقع فيس بوك قد علق حسابي ترامب على منصته ومنصة إنستجرام في أعقاب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول مما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

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وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة. كما علقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات الرئيس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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