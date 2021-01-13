7.1 مليار جنيه قدمتها البنوك وشركات التمويل العقاري خلال 2020

بكر بهجت _ بلغ إجمالي التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك وشركات التمويل العقاري لعملاء الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل خلال عام 2020 فقط نحو 7.1 مليار جنيه، موزعة على البنوك والشركات، استفاد منها 63155 عميل، بحسب مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت عبد الحميد في تصريحاتها لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك بلغت 6.8 مليار جنيه، استفاد منها 61676 عميل، بينما قدمت الشركات نحو 300 مليون جنيه، لعملاء بلغ عددهم 1479 عميل، مشيرة إلى أن البنك الأهلي المصري جاء في مقدمة قائمة البنوك الأعلى في تقديم تمويلات عقارية، يليه بنك مصر، وفيما يتعلق بالشركات فجاءت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» في المقدمة تلتها شركة كونتكت.

63155 مستفيد من التمويلات في العام الماضي والبنك الأهلي يتصدر القائمة

وأعلنت عبد الحميد بنهاية الشهر الماضي أن نسبة التعثر في سداد أقساط التمويل العقاري لم تتجاوز الـ1% خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هناك 340 ألف مستفيد من المبادرات في برنامج الإسكان الاجتماعي سواء التي يقدمها البنك المركزي المصري المصري أو المدعومة من وزراة المالية.

ويستهدف الصندوق تسليم 100 ألف وحدة سكنية في العام المالي القادم ستجلب أكثر من 20 مليار جنيه تمويلات عقارية، بحسب بيانات للصندوق.

وبداية الشهر الجاري وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على اعتماد قواعد بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترًا مربعًا الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل، والفئات الأعلى دخلاً، تضمنت الموافقة على أسعار البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث إنه بالنسبة لفئة منخفضي الدخل الشهري حتى 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه الأسرة، وفئة متوسطي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، يكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي.

وقال الصندوق إن ذلك بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5 % من سعر البيع، وأن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7 % سنويًّا متناقصة لمنخفضي الدخل و8 % سنويًّا متناقصة لمتوسطي الدخل وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري المصري للتمويل العقاري الصادرتين بتاريخ 19/2/2014 وبتاريخ 19/12/2019 وتعديلاتهما.