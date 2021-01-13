التجاري الدولي CIB والعربي الإفريقي وقناة السويس يستحوذون على سندات توريق عامر وبورتو جروب

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة دوت الخليج، أن 3 بنوك اكتتبت في الشريحة الأولى من سندات توريق عامر وبورتو جروب وقسطلي، والبالغ قيمتها 700 مليون جنيه، وتولت المجموعة المالية هيرميس دور مدير الإصدار الحصري والمستشار المالي للصفقة.

255 مليون جنيه نصيب CIB والعربي الإفريقي يحتفظ بحصة 220 مليون جنيه.. وقناة السويس يقتنص 225 مليونًا

وكشفت المصادر لحابي، عن استحواذ البنك التجاري الدولي CIB على حصة بقيمة 255 مليون جنيه، واحتفاظ البنك العربي الإفريقي الدولي بحصة 220 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة بنك قناة السويس في الإصدار 225 مليون جنيه.

وقام بنكا العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي CIB، بدور الضامن لتغطية الاكتتاب، بينما تولى الأخير دور أمين الحفظ.

وفي سياق متصل، كشفت المجموعة المالية هيرميس، في بيان أمس، عن إتمام إصدار الشريحة الأولى من عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات عامر جروب، وبورتو جروب وقسطلي.

وقالت المجموعة المالية هيرميس، إن معدل تغطية الشريحة الأولى من سندات توريق عامر وبورتو وقسطلي تجاوز حجم الإصدار، مشيرة إلى أنها قامت بدور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي في الإصدار الأول البالغ قيمته 700 مليون جنيه، والمضمون بأرصدة دائنة وأوراق قبض تبلغ قيمتها 911 مليون جنيه من خمس شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لعامر جروب وشركة التمويل العقاري قسطلي.

ونوهت إلى أن عملية إصدار سندات التوريق ستتم على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 شهرًا للشريحة الأولى، ومدة استحقاق تصل إلى 36 شهرًا للثانية، وتصل إلى 60 شهرًا للشريحة الثالثة، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف ائتماني AA+ من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA، في حين حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

مصطفى جاد: قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة نفذ 9 صفقات بأسواق ترتيب الدين بقيمة 6 مليارات جنيه من مطلع 2020

وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن إجمالي عدد صفقات سندات الدين التي قام بتنفيذها فريق قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بأسواق ترتيب الدين ارتفع إلى 9 صفقات منذ بداية عام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الصفقة الجديدة جاءت عقب الإتمام الناجح لصفقة سندات توريق لصالح مجموعة طلعت مصطفى.

وأضاف جاد، أن نجاح الصفقة، يعكس قدرة وكفاءة فريق العمل على التوسع بأعمال صفقات التوريق، في ضوء الأهمية المتزايدة التي تحظى بها فئات الأصول بالسوق المصرية، مؤكدًا اعتزازه باستمرار الشراكة مع عامر جروب باعتبارها أحد الكيانات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصرية.

وأشار بيان المجموعة المالية إلى الموافقة على برنامج إصدار سندات توريق لصالح 9 شركات مصدرة خلال شهر ديسمبر 2020، تضم أربع شركات تابعة لعامر جروب، وأربع شركات تابعة لبورتو جروب، إضافة إلى شركة قسطلي.

كانت نشرة دوت الخليج، قد كشفت في عددها الصادر أمس الثلاثاء، عن إغلاق الاكتتاب في إصدار سندات توريق الرحاب التابعة لمجموعة طلعت مصطفى البالغ قيمتها 870 مليون جنيه، واستحوذ عليها 4 بنوك هي: التجاري الدولي CIB بحصة 350 مليون جنيه، وقناة السويس 350 مليون جنيه، والقاهرة 105 ملايين جنيه، وبنك أبو ظبي التجاري ADCB بحصة قيمتها 65 مليون جنيه.