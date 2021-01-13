إنفستكورب البحرينية تستحوذ على نتوورك إنتجيريتي الإنجليزية عبر كاليجو

دوت الخليج – أعلنت إنفستكورب المدرجة في البورصة البحرينية، اليوم الأربعاء، أن شركة “كاليجو هولنجز ليمتد” التابعة لمحفظتها الاستثمارية، استحوذت على “نتوورك إنتيجريتي سيرفيسز.

و”كاليجو هولنجز” هي أول مزود لخدمات البيانات الُمدارة من طرف إلى طرف في العالم ، أما نتوورك إنتيجريتي سيرفيسز” فهي شركة مقرها المملكة المتحدة تقّدم خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية، ولديها مقّرات في مانشستر وبرمنجهام وليستر وهيميل هيمبستيد.

وقالت إنفستكورب في إفصاح للبورصة البحرينية، إن “كاليجو”، التي يقع مقرها الرئيسي في جزيرة جيرزي، تأسست عام 2012، وهي تضع البيانات وخصوصيتها في صلب مجموعة من خدمات البيانات المدارة للشركات التي تعمل على تحسين البيانات وحمايتها في كل نقطة من مسارها عبر المؤسسة.

وأضافت أن أنشطة الشركة تشمل الخدمات المعلوماتية المدارة التي تركز على الخصوصية؛ أول منصة سحابية عامة في العالم تم تصميمها مع مراعاة الخصوصية؛ خدمات الالتزام بخصوصية البيانات المتطورة؛ وخدمات وأدوات التعلم الآلي مع مراعاة “الخصوصية خلال التصميم”.

ويمثل استحواذ “كاليجو” على “نتوورك إنتيجريتي سيرفيسز” التاسع لها في ثلاث سنوات والرابع عام 2020، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتطوير خبراتها في السوق النشطة لخدمات البيانات المدارة.

وأشارت “إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز” إلى أنها استثمرت من خلال صندوق إنفستكورب التكنولوجي الرابع، في شركة “كاليجو” عام 2016 ، ومنذ ذلك الحين ضخت أكثر من 20 مليون دولار في الشركة للمساعدة في تسريع ابتكار منتجاتها وخطط توسعها الدولية، سواء من الناحية العضوية أو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وأضافت أن الصفقة تؤكد مكانة إنفستكورب كمستثمر رائد في السوق في شركات التكنولوجيا للسوق المتوسطة والدنيا التي تركز على البيانات والتحليلات.

وقال غيلبرت كامينيسكي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة لدى “إنفستكورب تكنولوجي”: “استثمرنا في كاليجو بسبب مكانتها القوية في السوق الجذابة للغاية للخدمات المدارة وخصوصية البيانات”.

وأضاف أن “هذا الاستحواذ يعزز وجهة نظرنا القائلة إن ما تقّدمه كاليغو وفريق الإدارة المتمرس سيواصل توفير فرص النمو العضوية وغير العضوية”.

ومن جانبه قال يوسف اليوسف، الشريك الإداري لإنفستكورب للثروات الخاصة: “منذ استثمارنا الأساسي، عملنا بشكل وثيق مع فريق كاليجو للوفاء بالتزامنا المشترك لتحديد الشركات المكّملة لعمل كاليغو وضمها بنجاح بغية دفع النمو وخلق القيمة”.

وأضاف أن هذا الاستحواذ الأخير يعمل على تعزيز وضع كاليجو كشركة رائدة في سوق الخدمات المدارة التي تركز على الخصوصية، ونعتقد أن الشركة في وضع مثالي لتحقيق النمو”.