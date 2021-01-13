حسن علام العقارية ترفع حصتها في سوديك إلى 5%

رنا ممدوح _ رفعت شركة حسن علام العقارية حصتها في السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية – سوديك، من 4.91% إلى 5%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن حسن علام العقارية قامت بشراء 310 ألف سهم من أسهم سوديك بقيمة إجمالية 4.806 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 15.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وبلغت إجمالي حصص حسن علام العقارية ومجموعته المرتبطة 9.91% وسجلت حصص المجموعات المرتبطة الآتي : – – أكت فاينانشال للاستشارات بنسبة 4.23% – شركة طارق يوسف وحسان فكري كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات 4.93% – محمد مدحت حسن علام بنسبة 0.52%. – طارق محمد محمود بنسبة 0.23%. الجدير بالذكر أن شركة العليان السعودية الاستثمارية تستحوذ على 13.84% من هيكل ملكية سوديك، تليها أر إيه القابضة بنسبة 9.16%، ثم ريمكو أي جي تي الاستثمارية بنسبة 7.30%، وأكويتي القابضة بنسبة 5.09%، وكونكريت بلس للهندسة والإنشاءات بنسبة 5.03%.

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