إدارة الدرع العربي للتأمين توصي بزيادة رأسمال بقيمة 100 مليون ريال

دوت الخليج – أفصحت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المدرجة في سوق المال السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس الإدارة الصادر أمس الثلاثاء، بتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي.

وأفادت الشركة في بيان لـ”تداول”، بأن الهدف من زيادة رأس المال من 300 مليون ريال إلى 400 مليون تعزيز الملاءة المالية للشركة.

وأضافت أنه سيتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة و 20 مليون ريال سعودي من الاحتياطي، على أن يتم منح سهم واحد لكل 3 أسهم.

وأوضحت الدرع العربي في بيانها، أن أحقية الحصول على أسهم المنحة، ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً من قبل الشركة.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.