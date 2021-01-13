بنك الكويت الوطني – مصر يعلن تطبيق قرار المركزي بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين

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رنا ممدوح _ أعلن بنك الكويت الوطني – مصر، بأنه سوف يتم تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري والذي ينص على عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية و / أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على مساهمين.
وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
وأصدر البنك المركزي المصري المصري صباح اليوم خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، يتضمن، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني – مصر، سجل تراجع في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.09 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 1.66 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
وتراجع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 1.99 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
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