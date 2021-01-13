وزيرة التجارة والصناعة تبحث آليات التعاون محليا وإفريقيا مع مسئولي التجاري وفا بنك

بكر بهجت _ عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر.

تناول اللقاء سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الأفريقية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجة الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول القارة الافريقية.

حضر اللقاء عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة الى حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة.

وأكدت أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية للتجاري وفا بنك لزيادة الصادرات المصرية في 15 دولة أفريقية يتواجد بها البنك وبصفة خاصة دول غرب افريقيا.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للأسواق الافريقية.

وأشارت إلى إمكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسئولي البنك للاتفاق علي برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة .

ونوهت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين البنك ودوائر الأعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الأفريقية من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالدول الافريقية.

كما لفتت إلى أهمية الاستفادة من البنك في تفعيل إتفاقية أغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول أعضاء الاتفاقية والتى تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب.

ونوهت جامع إلى أهمية البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية تضم 1657 وحدة إنتاجية، كما يجرى العمل على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة أغلبها بمحافظات الصعيد .

ومن جانبه أكد هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية فى السوق المصري.

وأشار إلى أنه جاري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال المصري من خلال فروع البنك والبالغ عددها 64 فرع تغطي عدد كبير من محافظات الجمهورية.

ورحب بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية سواء لمشروعات يتم انشاؤها داخل السوق المصري أو في أسواق الدول الإفريقية.