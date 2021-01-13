مال وأعمال

تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران لتصل إلى 15 سنتا

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني الاجتماع الرابع بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحى وتحفيز برنامج الطيران، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية .

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وصرح وزير البترول، أنه في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران ، تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنت للجالون بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين ، ويتم تطبيقها اعتباراً من 21 يناير الجارى وحتى نهاية العام الحالى .

ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية ، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحى .

وقال وزير الطيران أن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات ، فضلاً عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.

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حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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