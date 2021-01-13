حديد عز تشتري 200 ألف سهم خزينة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة حديد عز في بيان للبورصة اليوم، عن شراء 200 ألف سهم خزينة بجلسة الأمس، وبذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة 545 مليون سهم.

وفي 6 يناير الجاري، وافق مجلس إدارة شركة حديد عز، أنها تعتزم شراء عدد مليون سهم خزينة ، وبنسبة 0.184% من إجمالي رأسمال الشركة.

وحددت، فترة الشراء والتي تبدأ من جلسة 10 يناير وحتى 13 يناير الجاري.

وأفادت أن تمويل عملية الشراء ستتم من الموارد الذاتية للشركة، واختارت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية للتنفيذ.

وأشارت إلى أن الأثر المتوقع للتعامل على مؤشرات أداء الشركة، هو تحسين أداء السهم ودعم القيمة السوقية للشركة.

وفي مطلع مارس الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.