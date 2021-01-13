- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دوت الخليج – حددت كامكو إنفست، المدرجة في بورصة الكويت، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري موعدا، لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية للنظر في تعديل نص المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة.
وأوضحت كامكو في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن النص بعد التعديل يتضمن الاستثمار في مختلف القطاعات من مالية وصناعية وعقارية وزراعية وخدمات وغيرها سواء بطريق مباشر او من خلال المساهمة في الشركات القائمة أو بتأسيس شركات تتعلق بالأنشطة المذكورة أو امتلاك المشروعات التي تحقق ذلك لصالح الشركة.
وتضمنت التعديلات المقرر النظر فيها خلال الجمعية غير العادية، أيضا إضافة نشاط مدير محفظة الاستثمار والوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض، ووكيل الاكتتاب، وتقديم القروض للغير، والتعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبيوسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة أو لحساب خاص.
كما اشتملت التعديلات إضافة نشاط شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بالشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية لحساب الشركة أو لحساب خاص، وممارسة أنشطة مدير نظام استثمار جماعي ومستشار الاستثمار وأمين الحفظ وصانع السوق وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير مباشرة أو بواسطة قبول التحويلات المسحوبة على الشركة لأجال قصيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامكو إنفست الكويتية تضيف أنشطة جديدة منها إدارة المحافظ والقروض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.