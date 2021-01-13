عطاء التعليمية السعودية تقر توزيع أرباح بقيمة 40 مليون ريال

دوت الخليج – وافق مساهمو شركة عطاء التعليمية، المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، خلال الجمعية العامة العادية التي انعقدت الاثنين الماضي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين.

وأفادت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الأربعاء، بأن المساهمين وافقوا على التوصية الخاصة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020، بقيمة 40 مليون ريال، على ان تكون بواقع ريال واحد لكل سهم.

وأوضحت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

وأقرت عمومية عطاء التعليمية، صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بقيمة 1.35 مليون ريال، بواقع 150 ألف ريال لكل عضو.

كانت النتائج المالية للشركة عن العام المالي الماضي، أظهرت تراجعا في الأرباح بنسبة 8.4% لتسجل نحو 75.8 مليون ريال، مقابل 82.7 مليون ريال للعام السابق.