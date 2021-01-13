وزير الإسكان: استمرار الإعفاء من الغرامات عند سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات وقطع الأراضي حتى 15 مارس المقبل.

وقال بيان لوزارة الإسكان، إن القرار يتضمن الإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وأضاف البيان أن القرار يسري على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه يتم العمل بالتيسيرات، فى الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من 14 ديسمبر الماضي وحتى 15 مارس المقبل.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.