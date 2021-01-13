مال وأعمال

أرابتك القابضة تعين دي نوفو مستشارا لبيع تارجت التابعة

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دوت الخليج – قالت شركة أرابتك القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، أنها ستعين شركة دي نوفو الاستشارية من أجل بيع محتمل لشركتها التابعة، تارجت.

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وأفادت أرابتك القابضة التي تسير في إجراءات التصفية، في بيان للسوق، بأنه من المنتظر أن بدء التعاون مع شركة دي نوفو خلال الأسبوع الجاري.

وتأمل الشركة من عملية بيع شركتها التابعة دفع رواتب العاملين وسداد جزءا من مستحقات الدائنين.

كانت أرابتك القابضة قد أعلنت في ديسمبر 2020، تقدمها بطلب إشهار إفلاسها وبعض شركاتها التابعة وتصفية أموالها، بعد أن أقرت الجمعية العمومية للشركة حلها في أكتوبر2020 بسبب أوضاعها المالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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