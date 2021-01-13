إيطاليا تمدد حالة الطوارئ حتى أبريل لاحتواء جائحة كورونا

وكالات _ قال وزير الصحة في إيطاليا، روبرتو سبيرانزا اليوم الأربعاء إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء جائحة كوفيد-19 حتى نهاية شهر أبريل مع غياب أي دلائل في الوقت الراهن على انحسار الوباء.

وقال سبيرانزا لمجلس النواب إن الحكومة ترى أنه من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل. مبيناً أن هناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر”.

وتعطي حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية يناير، سلطات أكبر للحكومة المركزية مما يسهل على المسؤولين تجاوز البيروقراطية واتخاذ القرار.

وسجلت إيطاليا 79,819 وفاة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة يوم 21 فبراير، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا والسادس على مستوى العالم.

وسجلت إيطاليا كذلك 2,303 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.