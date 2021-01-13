بريطانيا تدرس استخدام الفنادق لتعافي المصابين بفيروس كورونا

وكالات _ قال وزير الصحة في البريطاني، مات هانكوك، إن المرضى الذين لا يحتاجون للرعاية بالمستشفيات يمكن نقلهم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة لاستيعاب مرضى كورونا، لم تطبقها الحكومة بعد.

وقال الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “من الواضح أن هذه ستكون خطة بديلة أخرى، ونحن ندرس كل الخيارات”.

وأضاف: “هذا الأمر يتعلق بالمرضى الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات والذين لم يعودوا بحاجة للرعاية الكاملة، لكنهم غير جاهزين بعد للعودة إلى منازلهم”.

وتعتبر بريطانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر الماضي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.