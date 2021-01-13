مال وأعمال

بيتكوين تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ مارس الماضي

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بلومبرج ـ استأنفت عملة بيتكوين Bitcoin انخفاضها اليوم الأربعاء، حيث تتجه العملة الرقمية إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس من العام الماضي.

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وانخفضت Bitcoin بنسبة 6.8 ٪ إلى حوالي 32359 دولارًا قبل تقليص بعض الخسائر.

كانت العملة المشفرة قد سجلت رقمًا قياسيًا بالقرب من 42000 دولار في 8 يناير ثم تراجعت إلى 30300 دولار.

تثير تقلبات الأسعار ذكريات فقاعة بيتكوين في ديسمبر 2017 والتي أعقبها انهيار سريع.

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تشير وجهات نظر إلى أن الأموال الساخنة التي تسعى لتحقيق مكاسب سريعة ساعدت في دفع البيتكوين خلال العام الماضي، مما ترك الارتفاع معرضًا لخطر انسحاب هؤلاء المستثمرين مع تراجع الزخم.

قال Julius de Kempenaer ، كبير المحللين الفنيين في StockCharts: “إن الحصول على بعض الأرباح بعد تضاعف أحد الأصول – أي أصل ، وليس فقط Bitcoin – يزيد في غضون ثلاثة أسابيع وهو أمر مفهوم تمامًا”.

تسببت الهزة في خفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى حوالي 930 مليار دولار ، أي بعد أقل من أسبوع من تجاوزها لتريليون دولار لأول مرة ، بحسب ما تظهره بيانات من متعقب CoinGecko.

وتغطي أرقام CoinGecko أكثر من 6000 قطعة نقدية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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