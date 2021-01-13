مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية ترفع مكاسب البورصة إلى 0.35% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية والأجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35%، ليتداول عند مستوى 11379 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 63.05 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.1%، و 1% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 869.013 مليون جنيه على 176 شركة من خلال 27.232 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل تراجع 41 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 30.545 مليون جنيه، منها 26.117 مليون جنيه للأفراد، و4.428 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.290 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 25.130 مليون جنيه، مقابل 840.266 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 6.254 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 41.777 مليون جنيه مقابل 35.522 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.92%، تلاه سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.84%، ثم سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 5.94%.

في حين تصدر سهم السويس للأسمنت قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.57%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 6.47%، ثم سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 5.70%.