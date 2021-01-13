بنك قطر الوطني الأهلي يربح 7.5 مليار جنيه في 2020

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة 12.1% خلال عام 2020، لتسجل 7.491.517 مليار جنيه مقابل 8.522.091 مليار جنيه في 2019.
بينما أظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافي الدخل من العائد وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية اليوم، إلى 14.637.347 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020، مقابل 13.752.953 مليار جنيه بالفترة المناظرة بالعام السابق.
فيما تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 30.738.143 مليار جنيه، مقابل 32.372.534 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال عام 2020 مبلغ 16.100.796 مليار جنيه، مقابل 18.619.581 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح السنة 3.08 جنيه مقابل 3.47 جنيه بالعام المقارن 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح بنك قطر الوطني الأهلي خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020 إلى 7.398.510 مليار جنيه مقابل 8.321.530 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني بالأمس، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
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