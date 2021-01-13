بنك قطر الوطني الأهلي يربح 7.5 مليار جنيه في 2020

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لبنك قطر الوطني الأهلي، بنسبة 12.1% خلال عام 2020، لتسجل 7.491.517 مليار جنيه مقابل 8.522.091 مليار جنيه في 2019.

بينما أظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافي الدخل من العائد وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية اليوم، إلى 14.637.347 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020، مقابل 13.752.953 مليار جنيه بالفترة المناظرة بالعام السابق.

فيما تراجع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 30.738.143 مليار جنيه، مقابل 32.372.534 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال عام 2020 مبلغ 16.100.796 مليار جنيه، مقابل 18.619.581 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح السنة 3.08 جنيه مقابل 3.47 جنيه بالعام المقارن 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح بنك قطر الوطني الأهلي خلال الفترة يناير – ديسمبر 2020 إلى 7.398.510 مليار جنيه مقابل 8.321.530 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني بالأمس، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.