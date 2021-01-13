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الصين تفرض العزل العام على ملايين السكان مع تزايد إصابات كورونا

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– أعلنت الصين يوم الأربعاء تسجيل أعلى قفزة يومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من خمسة أشهر وعززت تدابير كبح انتشار الفيروس ففرضت العزل العام على أربع مدن فيما يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاهدا لمنع موجة جديدة من العدوى.

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وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل معظم الحالات الجديدة بالقرب من العاصمة بكين لكن إقليما في أقصى الشمال الشرقي شهد أيضا ارتفاعا في حالات الإصابة في ظل عودة الفيروس للانتشار مما أدى لفرض حجر صحي منزلي على أكثر من 28 مليون شخص.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 115 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي، ارتفاعا من 55 في اليوم السابق، في أعلى زيادة يومية منذ 30 يوليو.

وأضافت أن 107 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وسجل إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة 90 حالة فيما رصد إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد 16 حالة جديدة.

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وفرض إقليم خبي العزل العام على ثلاث مدن هي شيجياتشوانغ وشينغتاي ولانغ فانغ بينما كثفت سلطات بكين إجراءات الفحص ومنع انتشار الفيروس.

وقال وانغ بين المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة يوم الأربعاء إن البلاد استخدمت أكثر من عشرة ملايين جرعة لقاح لتطعيم المواطنين وكثفت طاقة إجراء الفحوص لتشمل 12.55 مليون شخص يوميا أي عشرة أمثال ما كانت عليه في مارس آذار الماضي.

وأعلن إقليم هيلونغجيانغ يوم الأربعاء حالة الطوارئ بسبب انتشار كوفيد-19. وفرضت مدينة سويهوا بالإقليم العزل العام على 5.2 مليون شخص.

وبلغ إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة بالبر الرئيسي في الصين 87706 إصابات فيما ظل عدد الوفيات 4634 دون تغير.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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