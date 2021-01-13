راية القابضة تقرر تجزئة القيمة الأسمية للسهم الواحد إلى 50 قرش بدلا من 5 جنيهات

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة أمس، على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وقرر المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، أن يتم تقسيم بمعدل عشرة أسهم للسهم الواحد، لتصبح القيمة الأسمية للسهم الواحد 50 قرش بدلا من خمس جنيهات.

الجدير بالذكر أن شركة راية القابضة للاستثمارات المالية سجلت تراجعا في صافي الخسائر المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بمبلغ 53.69 مليون جنيه مقابل 58.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 7.55 مليار جنيه، مقارنة 6.518 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، تحولت راية القابضة للخسائر خلال الفترة مسجلة خسائر بنحو 36.87 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 136.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.