سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يرتفع قرشا واحدا لدى غالبية البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

فهد حسين – ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري لدى غالبية البنوك بين قرش وقرشين بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء. وسجل الدولار الأمريكي 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع لدى 13 بنكا أبرزهم كريدي أجريكول مصر والعربي الأفريقي وHSBC وعوده ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة والمصرف المتحد. كما سجلت العملة الأمريكية 16.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع لدى 5 بنوك على رأسهم الأهلي المصري وبنك مصر . أما بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وعوده وبلوم وقناة السويس والكويت الوطني عرضوا الدولار بقيمة 15.62 جنيها للشراء و15.72 جنيها للبيع. وسجل أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم عند 15.6 جنيها للشراء و15.7 جنيها للبيع لدى البنك العقاري المصري وحيدا. كان متوسط سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه المصري بنحو 1.5 قرشا في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 15.614 جنيه للشراء و15.714 جنيه للبيع، كاسرا موجة التراجعات المسجلة منذ ديسمبر 2020.

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