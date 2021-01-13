- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت وكالة بلومبرج، أن شركة أرامكو السعودية قلصت إمدادات النفط لما لا يقل عن 9 مشترين في أوروبا وآسيا اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب ما نقلته الوكالة عن ممثلي المشترين الذين تلقوا إخطار بهذا الشأن.
ووفقا للوكالة الاقتصادية فإن بعض المصافي في آسيا ستتلقى الشهر المقبل من شركة “أرامكو” نفطا أقل، كجزء من عقود طويلة الأجل، وأضافت أن بعض المصافي الآسيوية ستتلقى نفطا أقل بنحو 20% – 30%.
كما أن شركة تكرير أوروبية تشتري عادة كميات صغيرة من “أرامكو” لن تحصل على أية شحنات في شهر فبراير المقبل.
وكانت أرامكو السعودية قد رفعت أسعار نفطها للمشترين في الولايات المتحدة وآسيا بمطلع الشهر الجاري.
وقبل أيام صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، أن المملكة ستنفذ في شهري فبراير ومارس القادمين تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط تبلغ مليون برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرامكو السعودية تخفض إمدادات النفط إلى أوروبا وآسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.