بنك كويتي يحجز على إيفا للاستشارات بسبب مديونية قيمتها 8.8 مليون دينار

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دوت الخليج – أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية “إيفا”، المدرجة ببورصة الكويت وسوق دبي المالي، قيام أحد البنوك المحلية في الكويت بتوقيع الحجز التحفظي على الشركة مقابل مديونية مقدراها 8.8 مليون دينار.
وقالت شركة إيفا في بيان لبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن المديونية الموقع الحجز بسببها محل خلاف بين الطرفين، مؤكدة أن قرار الحجز تحفظي فقط وليس تنفيذياً.
وأفادت إيفا للاستشارات، بأنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لأحكام القانون للطعن على هذا الحجز فور إعلانها به.
كانت الشركة قد توصلت خلال الفترة الماضية إلى تسوية وجدولة ما يمثل 86% من إجمالي مديونياتها المتعلقة بالقروض البنكية، محققة ربحاً من وراء هذه التسويات بنحو 30.26 مليون دينار، بحسب البيان.
وذكرت إيفا للاستشارات، أن المديونية الموقع الحجز بشأنها تعد الوحيدة المتبقية لديها مؤكدا أنها ستسعى خلال الفترة القادمة إلى التوصل لتسوية هذه المديونية المتبقية من البنك المحلي، نافية ترتب أي أثر مالي عليها بسبب قرار الحجز.
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