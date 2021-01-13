عمومية الديرة القابضة الكويتية تقر إطفاء خسائر متراكمة تتجاوز 16 مليون دينار

دوت الخليج – وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة، المدرجة في البورصة الكويتية، على إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 16.19 مليون دينار بتخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، أن أطفاء الخسائر المتراكمة سيتم عن طريق تخفيض رأس المال كما في ميزانية الفترة المنتهية 10 أغسطس 2020.

وأضافت الشركة في بيانها، أن المساهمين وافقوا أيضا على زيادة رأس مال الديرة القابضة بمبلغ 5.63 مليون دينار مقسما إلى 56337020 سهما، قيمة كل سهم منها 100 فلس، وذلك عن طريق تسوية مديونية أحد المساهمين.

يذكر أن الديرة القابضة قد تحولت إلى الخسائر بنهاية أول تسعة أشهر من العام الجاري مسجلة 2.116 مليون دينار، مقارنة بـأرباح عن نفس الفترة من عام 2019 قيمتها 183.45 ألف دينار.