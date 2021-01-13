- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دوت الخليج – وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة، المدرجة في البورصة الكويتية، على إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 16.19 مليون دينار بتخفيض رأس المال.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، أن أطفاء الخسائر المتراكمة سيتم عن طريق تخفيض رأس المال كما في ميزانية الفترة المنتهية 10 أغسطس 2020.
وأضافت الشركة في بيانها، أن المساهمين وافقوا أيضا على زيادة رأس مال الديرة القابضة بمبلغ 5.63 مليون دينار مقسما إلى 56337020 سهما، قيمة كل سهم منها 100 فلس، وذلك عن طريق تسوية مديونية أحد المساهمين.
يذكر أن الديرة القابضة قد تحولت إلى الخسائر بنهاية أول تسعة أشهر من العام الجاري مسجلة 2.116 مليون دينار، مقارنة بـأرباح عن نفس الفترة من عام 2019 قيمتها 183.45 ألف دينار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمومية الديرة القابضة الكويتية تقر إطفاء خسائر متراكمة تتجاوز 16 مليون دينار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.