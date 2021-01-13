البورصة السعودية تغلق فوق مستوى 8900 نقطة لأول مرة منذ يوليو 2019

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم على ارتفاع لتواصل المكاسب وللجلسة الخامسة على التوالي، في حين أغلق المؤشر العام وللمرة الاولى منذ يوليو 2019 فوق مستوى 8900 نقطة.

ويتزامن ارتفاع السوق مع صعود أسعار النفط، والتي تجاوزت 57.2 دولار للبرميل اليوم، حيث ترتفع الأسعار مؤخرا بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

وارتفع سهم البنك الأهلي بنحو 2%، ليصل السهم لأعلى مستوى منذ فبراير الماضي، فيما قفزت أسهم “سابك للمغذيات الزراعية” بنحو 5.8% وسط استمرار المكاسب على السهم و للجلسة الثامنة على التوالي، حيث يتداول السهم قرب أعلى مستوى منذ نهاية عام 2015.

كذلك صعدت أسهم البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض بنحو 1.8 و1.4 في المائة على التوالي، في حين نجد تراجع على أسهم “اس تي سي” وبنحو 0.9 في المائة بعد عدة جلسات من الارتفاع، أما أسهم “أرامكو السعودية” فقد أنهى الجلسة على استقرار عند مستوى 35.15 ريالا للسهم.

وأنهت البورصة السعودية تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8914 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 29 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 10.18 مليار ريال كأعلى سيولة في 3 أسابيع، وسط تداول 256.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 390.8 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم كل من شركة العمران والشرقية للتنمية وكذلك الدرع العربي حيث صعدت تلك الأسهم بالحد الأعلى، حيث أعلنت الأخيرة عن توصية مجلس إدراتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

كذلك صعدت أسهم نسيج 7 في المائة، تلاه الفخارية وريدان بمكاسب 5.8 و4.3 في المائة على الترتيب، وذلك من بين 98 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 85 شركة، تصدرها أسهم أسيج بنحو 4 في المائة، ثم كل من أسهم ساب تكافل واسمنت تبوك بنحو 2.1 و2 في المائة على الترتيب.