ارتفاع جماعي بأسواق المال الإماراتية.. والمكاسب تلامس 5.5 مليار درهم

دوت الخليج – واصلت أسواق المال الإماراتية ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، ليصعد مؤشر سوق دبي المالي 0.74% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.62% بختام تداولات اليوم الأربعاء.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 0.74%، ليستقر عند مستوى 2721.30 نقطة، رابحا 20.15 نقطة، عن مستويات أمس الثلاثاء، مع تداول 218.13 مليون سهما خلال الجلسة بقيمة 316.18 مليون درهم.

وجاء ارتفاع سوق دبي المالي بدعم قطاعي العقارات والبنوك اللذان ارتفعا بنسبة 1.29% و1.06% على التوالي.

وصعد سهم إعمار للتطوير 2.65% تلاه سهم إعمار العقارية بنحو 1.49%، ثم سهم بنك دبي الوطني بنسبة 1.32%، وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.01%، وإعمار مولز بنحو 1.03%.

وحققت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي نحو 2.2 مليار درهم مكاسب بنهاية الجلسة التي أغلقت عند 359.88 مليار درهم، مقابل 357.67 مليار درهم الجلسة السابقة.

أما سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي، فارتفع أيضا بنحو 0.62% مستقرا عند مستوى 5290.72 نقطة، مدعوما بارتفاعات الأسهم القيادية وعلى رأسها البنوك.

وتداول المستثمرون على 82.30 مليون سهما بقيمة 415.09 مليون درهم خلال جلسة اليوم، لترتفع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 3.22 مليار درهم مسجلة 753.41 مليار درهم، مقابل نحو 750.19 مليار درهم الجلسة السابقة.

وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الأول 1.15 %، وبنك أبوظبي التجاري 0.82 %، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.8 %، واتصالات 0.46 %، وأدنوك للتوزيع 0.26 %.