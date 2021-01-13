السودان: طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود في تصعيد خطير

كشفت وزارة الخارجية في السودان، أن طائرة عسكرية أثيوبية اخترقت الحدود السودانية الأثيوبية، في تصعيد خطير وغير مبرر.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الأمر يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية، هذا التصعيد من الجانب الأثيوبي، مطالبة أياه بألا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرًا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.