البريق القابضة الكويتية تناقش مقترحا بممارسة النشاط وفقا للشريعة الإسلامية

دوت الخليج – حددت شركة البريق القابضة، المدرجة في بورصة الكويت، يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة مقترح لمجلس الإدارة وإضافة مادة جديدة للنظام الأساسي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن المساهمون سيجتمعون لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن ممارسة الشركة لأنشطتها وعملياتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضافت البريق القابضة، أنها تخطط لتلك الخطوة بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها أدوات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما يناقش المساهمون في جمعيتهم غير العادية إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل رقم 60، والتي تنص على إنشاء هيئة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من المتخصصين في الفقه الإسلامي وتكون مهمة هذه الهيئة إبداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وعملياتها والتحقق من التزام البريق القابضة بمبادئ الشريعة الإسلامية وتكون قراراتها ملزمة للشركة.

كما تنص المادة الجديدة أيضا على ان يتم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بناءا على ترشيح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، وتتحقق الهيئة من اتباع الشركة لأحكام الشريعة وعدم تعارضها مع هذه الأحكام.

وتلزم المادة الجديدة الهيئة الشرعية بتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية مشتملا رأيها في مدى توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبيان ما لديها من ملاحظات على أن يدرج تقريرها مع التقرير السنوي للشركة بعد موافقة الجهات المختصة.