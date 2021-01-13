سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يرتفع قرشا واحدا لدى 19 بنكا

دوت الخليج – واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.626 جنيه للشراء و15.726 جنيه للبيع مرتفعا بنحو 1.1 قرش عن مستواه المسجل أمس عند 15.614 جنيه للشراء و15.714 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية لدى 19 بنكا، بينهم التجاري الدولي وبنك قطر الوطني بنحو قرشا واحدا، وسجل سعر البيع 15.72 جنيه والشراء 15.62 جنيه.

كما ارتفع سعر الدولار قرشين لدى 4 بنوك، بينهم: كريدي أجريكول مصر، والعربي الإفريقي، وHSBC، حيث بلغ 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الخضراء ثلاثة قروش لدى البنك العقاري المصري.

وسجل الدولار أقل سعر صرف لدى بنوك الأهلي المصري ومصر ومصر إيران للتنمية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وعالميا سجل مؤشر الدولار أكبر تراجع يومي خلال أكثر من شهر منخفضا بأكثر من 1% مقابل الجنيه الإسترليني، بينما استقر اليورو عند 1.2214 دولار.