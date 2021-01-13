مال وأعمال

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يرتفع قرشا واحدا لدى 19 بنكا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

دوت الخليج – واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

Huawei729x90

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.626 جنيه للشراء و15.726 جنيه للبيع مرتفعا بنحو 1.1 قرش عن مستواه المسجل أمس عند 15.614 جنيه للشراء و15.714 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية لدى 19 بنكا، بينهم التجاري الدولي وبنك قطر الوطني بنحو قرشا واحدا، وسجل سعر البيع 15.72 جنيه والشراء 15.62 جنيه.

كما ارتفع سعر الدولار قرشين لدى 4 بنوك، بينهم: كريدي أجريكول مصر، والعربي الإفريقي، وHSBC، حيث بلغ 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

FRA10years

وصعد سعر العملة الخضراء ثلاثة قروش لدى البنك العقاري المصري.

وسجل الدولار أقل سعر صرف لدى بنوك الأهلي المصري ومصر ومصر إيران للتنمية عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وعالميا سجل مؤشر الدولار أكبر تراجع يومي خلال أكثر من شهر منخفضا بأكثر من 1% مقابل الجنيه الإسترليني، بينما استقر اليورو عند 1.2214 دولار.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يرتفع قرشا واحدا لدى 19 بنكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا