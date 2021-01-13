المصرية للاتصالات ترعي المنتخب الوطني في بطولة العالم لكرة اليد

دوت الخليج – ترعى الشركة المصرية للاتصالات WE المنتخب الوطني لكرة اليد خلال منافسات بطولة العالم لكرة اليد Egypt 2021 والتي تنطلق نسختها رقم 27 في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

كما أعلنت الشركة، في بيان لها، عن حصولها على حقوق البث الرقمي الحصري لمباريات البطولة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

أطلقت المصرية للاتصالات، بالتزامن مع بدء فعاليات البطولة، حملة لدعم تشجيع المنتخب المصري تحت عنوان “شجع لو فين”؛ بدعوة الجمهور المصري للاستمتاع بمتابعة المباريات على قناة WE على يوتيوب، ودعم المنتخب الوطني وتشجيعه من أي مكان وعبر أي أجهزة مرتبطة بالإنترنت.

وسبق للشركة رعاية منتخب كرة اليد في بطولة العالم في نسختها السادسة والعشرين، والتي أقيمت عام 2019، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وألمانيا، والتي حصل فيها المنتخب الوطني على المركز الثامن.

ومن جانبه، قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن النقل الرقمي الحصري لفعاليات البطولة يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور العربي لمتابعة المباريات وتشجيع الفرق الوطنية اعتمادًا على أحدث التقنيات التي توفرها الشركة.