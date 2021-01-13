مال وأعمال

السعودية تقصر العمل في نشاط توجيه المركبات على المواطنين

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دوت الخليج – قررت وزارة النقل السعودية قصر العمل في نشاط توجيه المركبات، بنسبة 100%، على المواطنين سواء على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت. 

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وأفاد صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، بأن نسبة غير السعوديين العاملين في هذا النشاط قد تراجعت إلى 4% فقط من إجمالي العاملين فيه.

وبموحب القرار يتم توطين جميع فرص العمل في نشاط توجيه المركبات بالكامل، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية.

وأشار الوزير إلى عددا من المبادرات لتعزيز فرص عمل السعوديين في هذا النشاط، أبرزها تعديل نظام المرور ليسمح بعمل المركبة الخاصة، وتوقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل شراء مركبات خاصة للعمل في النشاط.

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وقال الجاسر إن المبادرات تشمل كذلك توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية لدعم السعوديين بما نسبته 40% من الدخل بما لا يتجاوز 2400 لمن يؤدي عدد رحلات معينة في وقت الذروة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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