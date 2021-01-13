السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق

دوت الخليج – حذرت وزارة الداخلية السعودية، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن القرار يأتي إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021 بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من نهاية مارس المقبل، بحسب بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية في المملكة.

وأكد المسؤول السعودي أن تلك الخطوة تأتي حرصا من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، في ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19), وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونشرت الداخلية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائمة بالدول المشار إليها في القرار ضمت كل من: ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء.

وأكدت الوزارة أن القرار يشمل أيضا أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.