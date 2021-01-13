السيسي يطلع على الاتفاق النهائي مع سيمنز لإقامة مشروع القطار الكهربائي السريع

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة “سيمنز”، والدكتور رولاند بوش، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع استعرض الاتفاق النهائي لإنشاء شركة “سيمنز” العالمية منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كيلو متر على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه.

وأوضح أن ذلك الاتفاق يشمل بدء التنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

وأعرب كايسر عن اعتزازه و”سيمنز” العالمية بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره البالغ لمسيرة التعاون مع شركة “سيمنز” والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط.

وأكد رئيس الجمهورية أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة؛ نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية.

وتابع: وهو الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع “سيمنز” في نظم النقل الحديثة.