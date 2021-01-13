مجلس النواب الأمريكي يدرس اتهام ترامب بتشجيع الهجوم على الكونجرس

سكاي نيوز عربية – بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مناقشة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتشجيع الهجوم على مبنى “الكابيتول” في العاصمة واشنطن.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولا على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش، وإذا تمت الموافقة عليها، فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت في وقت لاحق الأربعاء، على إقرار بند للمساءلة، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على لائحة الاتهام حوالي الساعة 15,00 (20,00 بتوقيت جرينيتش) في مجلس النواب، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ومن غير المتوقع أن يواجه ذلك عرقلة، نظرا لأن الديمقراطيين يشكلون غالبية في هذا المجلس.

وسيؤدي هذا إلى اتخاذ إجراء عزل رسميا بحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونجرس.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، الذي يسمح له بعزل ترامب أو تنحيته عن مهامه.

من جانبه، أعلن بنس، الثلاثاء، رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وقال في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنه “مع بقاء 8 أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.