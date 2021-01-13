الأردن يطلق حملة تلقيح مجانية ضد فيروس كورونا

سكاي نيوز عربية – باشر الأردن، الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر/ بايونتيك وسينوفارم إلى المملكة يومي السبت والاثنين، بعدما رخصت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية استخدامهما.

وبدأت صباح الأربعاء، عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية. وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة، منها سبعة في العاصمة عمّان.

وتستهدف الحملة في بدايتها 20 إلى 25%، من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة.

وتتوفر اللقاحات بصورة مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وقالت الطبيبة اعتماد الخواجا، التي تلقت اللقاح في مستشفى الأمير حمزة الحكومي في عمان: “أنصح الجميع بأخذ اللقاح، لأن هذا هو الحل الوحيد والموثوق للقضاء على فيروس كورونا”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت أن “الظروف الصحية في البلد لن تتحسن إلا بأخذ اللقاح”، داعية الجميع لتسجيل أسمائهم بغية الحصول عليه.

من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات أن “عملية التلقيح تجري بسلاسة، وتستهدف في المرحلة الاولى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية، لكن هدفنا الأكبر هو الوصول وتلقيح أكبر نسبة من المواطنين”.

وأضاف في تصريحات لقناة “المملكة” الرسمية: “آمل أن يبادر الجميع بالتسجيل، فالتطعيمات مهمة في القضاء على الأوبئة، يجب أن نحمي أنفسنا وأسرنا”، مشيرا الى أن “اللقاح هو بداية القضاء على الوباء”.

كما قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الطبيب وائل الهياجنة إن “اللقاحات ذات فعالية وآمنة”.

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أطلقت نهاية الشهر الماضي موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح، شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين. وبلغ عدد المسجلين حتى الآن نحو 200 ألف شخص.

وسُجلت في الأردن حتى الآن 310 آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من 4 آلاف وفاة.

وسجلت خمس إصابات بفيروس كورونا المتحوّر الذي رصد في الفترة الأخيرة في بريطانيا.

يذكر أنه في الشرق الأوسط، كانت الإمارات أول دولة تطلق حملة التلقيح مستخدمةً لقاح “سينوفارم” الصيني في 14 ديسمبر بالعاصمة أبوظبي. وبدأت دبي التطعيم في 23 ديسمبر مستخدمةً لقاح “فايزر/بايونتيك”.

وبدأت السعودية والبحرين حملتهما للتطعيم في 17 ديسمبر، وإسرائيل في 19 من الشهر نفسه، وقطر في 23 منه، والكويت في 24 منه. وباستثناء البحرين التي تعتمد أيضا لقاح سينوفارم، تعتمد كل هذه الدول حصرا لقاح فايزر/ بايونتيك.