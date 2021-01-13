مال وأعمال

الدولار يتكبد خسائر جديدة بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

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تكبد الدولار خسائر جديدة، يوم الأربعاء، بعدما أدى تراجع العوائد الأمريكية إلى إضعاف الزخم الناتج عن انتعاشها خلال الآونة الأخيرة.

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وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أكثر من ست نقاط مئوية من أعلى مستوى في عشرة أشهر، والذي بلغته يوم الثلاثاء.

وأدى هذا التحول إلى وقف سلسلة مكاسب للدولار استمرت ثلاثة أيام.

وفي مقابل اليورو، سجل الدولار أكبر نزول يومي في أكثر من شهر، وتراجع بما يزيد عن 1%  مقابل الجنيه الإسترليني.

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واستفاد الجنيه الإسترليني من تقليل محافظ بنك إنجلترا المركزي لاحتمالات فرض أسعار فائدة سلبية.

وبلغ الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.3693 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقر اليورو عند 1.2214 دولار.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من أدنى مستوى في أسبوع، لتصعد العملة الأسترالية فوق 77 سنتا مجددا ثم استقرت عند 0.7758 دولار.

ودفع تراجع العوائد الدولار للانخفاض دون 104 ينات يابانية، ليجري تداوله عند 103.66 ين بحلول منتصف الجلسة في آسيا على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة.

واستقر مؤشر الدولار عند 90.004 بعد أن تراجع بـ 0.5% أمسالثلاثاء غير بعيد عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي عند 89.206.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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