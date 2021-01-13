خبراء برازيليون: فاعلية لقاح Sinovac الصيني 50% فقط

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سي إن بي سي – ظهرت نتائج التجارب السريرية المتأخرة من لقاح Corona-vac الذي تنتجه شركة Sinovac Biotech الصينية اختلافا في الأرقام المعلنة بين الدول التي جرت فيها هذه التجارب.
وأعلن معهد بوتانتان البرازيلي أن اللقاح فعال بنسبة 50% فقط والذي يعتبر أقل بكثير من المعدل المعلن عنه في بداية إطلاقه.
وتعتبر البرازيل أول دولة تستكمل المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح CoronaVac وتقوم بعرضه على معهد بوتانتان الذي تديره الدولة.
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