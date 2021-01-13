مال وأعمال

تنامي ديون سويسرا بسبب تداعيات كورونا

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سي إن بي سي – أعلن وزير المالية السويسري ، أولي ماورر، الأربعاء أن بلاده ستقترض هذا العام ما لا يقل عما اقترضته العام الماضي من أجل تخفيف تداعيات كورونا.

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وأضاف أن الهدف مازال يتمثل في سداد الدين الإضافي دون فرض ضرائب جديدة.

وقال ماورر، في مؤتمر صحفي: “وفقا لتقديراتنا الحالية، سنقترض في 2021 ما لا يقل عن حجم ما اقترضناه العام الماضي. سنتجاوز بوضوح مستوى العشرة مليارات (فرنك سويسري)”.

وتابع: لا نعرف إلام سيفضي ذلك بنهاية السنة.. ربما بنهاية العام الحالي يبلغ ديننا الإضافي أكثر من 34 مليار دولار، وربما أكثر أو أقل بعض الشيء.”

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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