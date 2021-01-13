تنامي ديون سويسرا بسبب تداعيات كورونا

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سي إن بي سي – أعلن وزير المالية السويسري ، أولي ماورر، الأربعاء أن بلاده ستقترض هذا العام ما لا يقل عما اقترضته العام الماضي من أجل تخفيف تداعيات كورونا.
وأضاف أن الهدف مازال يتمثل في سداد الدين الإضافي دون فرض ضرائب جديدة.
وقال ماورر، في مؤتمر صحفي: “وفقا لتقديراتنا الحالية، سنقترض في 2021 ما لا يقل عن حجم ما اقترضناه العام الماضي. سنتجاوز بوضوح مستوى العشرة مليارات (فرنك سويسري)”.
وتابع: لا نعرف إلام سيفضي ذلك بنهاية السنة.. ربما بنهاية العام الحالي يبلغ ديننا الإضافي أكثر من 34 مليار دولار، وربما أكثر أو أقل بعض الشيء.”
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