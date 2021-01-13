بورصة لندن تنال موافقة الاتحاد الأوروبي لشراء ريفينيتيف مقابل 27 مليار دولار

سي إن بي سي – أعطت سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الأربعاء لاستحواذ بورصة لندن على ريفينيتيف في صفقة قيمتها 27 مليار دولار.

وتشهد سوق المعلومات المالية طفرة هائلة بفضل التقدم في التداولات المعززة بالحوسبة، مما أوقد شرارة موجة من عمليات الاستحواذ في ظل سعي الشركات لخلق حلول متكاملة للعملاء والتفوق على المنافسين التقليديين في ميدان التزويد بالبيانات.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على سياسات المنافسة بالاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، إن تحرياتها خلصت إلى عدد من بواعث القلق حيال الصفقة والتي ستجري معالجتها عن طريق “حلول”، تشمل بيع بورصة لندن للبورصة الإيطالية، التي تدير سوق ميلانو للأسهم.

وستظل بلومبرج أضخم من بورصة لندن وريفينيتيف معا، لكن الكيان الجديد سيتفوق على حصيلة اندماج ستاندرد أند بورز وآي.إتش.إس ماركت، في عملية قيمتها 44 مليار دولار أُعلنت العام الماضي.

وقالت بورصة لندن إن الصفقة مازالت تتطلب عددا من الموافقات ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام الحالي.

ريفينيتيف مملوكة بنسبة 45 % لمجموعة تومسون ، الشركة الأم لوكالة للأنباء.