البنك الدولي: بعض عمليات إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة يشمل خفض الفائدة

سي إن بي سي – قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الأربعاء إن بعض عمليات إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة ، الجارية تحت إطار جديد وضعته مجموعة العشرين، يتضمن تخفيضات لأسعار الفائدة، في خطوة يرى أن لها أثر إيجابي كبير على مواطني تلك الدول المدينة.

وذكر أن نسبة الفائدة التي ستدفعها البلدان ستصل إلى 6 أو 7% على ديون ثنائية رسمية وأن خفض الدين قد يقدم بعض العون لها.

وأضاف أنه يأمل في إمكانية تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد نهاية يونيو لكنه لا يستطيع التكهن بمثل هذا القرار.