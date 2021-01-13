مال وأعمال

حظر التجول يعلق التعاملات في بورصة بيروت حتى 22 يناير

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – قرر مجلس إدارة بورصة بيروت تعليق التعاملات مؤقتا، اعتبارا من غد الخميس حتى الجمعة 22 يناير الجاري.

Huawei729x90

وأوضحت بورصة بيروت، في بيان لها، أن القرار جاء تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة التعبئة العامة في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأشارت إلى أن ستصدر قرارا جديدا في هذا الشأن قبل الإثنين 25 يناير.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر التجول يعلق التعاملات في بورصة بيروت حتى 22 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا