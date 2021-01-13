حظر التجول يعلق التعاملات في بورصة بيروت حتى 22 يناير

دوت الخليج – قرر مجلس إدارة بورصة بيروت تعليق التعاملات مؤقتا، اعتبارا من غد الخميس حتى الجمعة 22 يناير الجاري.

وأوضحت بورصة بيروت، في بيان لها، أن القرار جاء تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة التعبئة العامة في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأشارت إلى أن ستصدر قرارا جديدا في هذا الشأن قبل الإثنين 25 يناير.