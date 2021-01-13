- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – قرر مجلس إدارة بورصة بيروت تعليق التعاملات مؤقتا، اعتبارا من غد الخميس حتى الجمعة 22 يناير الجاري.
وأوضحت بورصة بيروت، في بيان لها، أن القرار جاء تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة التعبئة العامة في جميع أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
وأشارت إلى أن ستصدر قرارا جديدا في هذا الشأن قبل الإثنين 25 يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر التجول يعلق التعاملات في بورصة بيروت حتى 22 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.