مجلس النواب الأمريكي يوافق على لائحة اتهام ترامب بالتحريض على التمرد

سكاي نيوز عربية – صوت مجلس النواب الأمريكي ، اليوم الأربعاء، بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ”التحريض على التمرّد” انطلاقا من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وأيد جميع الأعضاء الديموقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار “العزل”، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.