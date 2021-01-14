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مجلس النواب الأمريكي يوافق على لائحة اتهام ترامب بالتحريض على التمرد

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سكاي نيوز عربية – صوت مجلس النواب الأمريكي ، اليوم الأربعاء، بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ”التحريض على التمرّد” انطلاقا من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

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وأيد جميع الأعضاء الديموقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار “العزل”، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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